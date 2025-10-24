24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Memik Yılmaz: "Yükselişteyiz, devamını getireceğiz"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın son 7 haftada gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

calendar 24 Ekim 2025 13:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Memik Yılmaz: 'Yükselişteyiz, devamını getireceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın son 7 haftada gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Yılmaz, takımın son haftalardaki performansının kendisini ve camiayı mutlu ettiğini anlattı.

Gaziantep'in bir futbol şehri olduğunu ifade eden Yılmaz, teknik direktör Burak Yılmaz ile iyi bir çıkış yakaladıklarını dile getirdi.

Amaçlarının futbolseverlere seyir zevki yüksek futbol izlettirmek olduğunu belirten Yılmaz, "Biz maç maç hazırlanıyoruz, oyuncularımızın moral ve motivasyonu şu an çok iyi ve güzel bir ivme yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz." dedi.

Ligde her maça ayrı bir konsantrasyonla hazırlandıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sezon başında da takımımız kötü değildi ama her başlangıç zordur. Bunu toparlayabilmek adına hoca değişikliğine gittik. Takımımız aslında iyi bir takımdı, birkaç dokunuş yaptık ve şu an güzel futbol oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun devamını getirmek için de elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmadı, sahadaki coşkuları bizi gelecek adına umutlandırdı."

"Taraftarın yoğun ilgisi var"

Yılmaz, şehrin takımla bütünleştiğini ve Antalyaspor maçında yapılan bilet indirimiyle birlikte karşılaşmalara yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Seyircilerimizin ilgisi son 3-4 maçtır çok yoğun, bunun devamı da inşallah gelir diye düşünüyorum. Şehirle beraber bütünleşirsek bu başarının geleceğini biliyorduk. Kadromuzu gençleştirdik, takımın yaş ortalaması 30'un üzerindeydi, bunu kademe kademe düşürdük. Geçen yıl 27, bu sene 25, 26'ya düşürdük. Ben her zaman söylüyorum, iyi bir oyuncu getirirsiniz, o gün havasında olur, size bir maç kazandırır ama takım olmayı başarırsanız her maçı alma imkanınız olur. Taraftarımıza da bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.