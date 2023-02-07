Melo'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo, Volkan Demirel'in paylaşımına destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Melo'dan Volkan Demirel'e destek mesajı
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07 Şubat 2023 00:13
Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, yaşanan deprem felaketiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaparken göz yaşlarını tutamayan Volkan Demirel'le ilgili destek mesajı yayınladı.

Melo, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sık sık rekabet içinde olduğu Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in videosunun olduğu paylaşıma destek verdi.

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