Melih Mahmutoğlu'ndan yayıncı kuruluş tepkisi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, Baskonia maçı öncesinde yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.



Fenerbahçe Beko kaptanı açıklamasında; "BeIN Sports'un Fenerbahçe'ye karşı göstermiş olduğu tavırla alakalı birkaç cümle kurmak istiyorum. Geçmiş zamanda da görülmüştür. 7'den 70'e Fenerbahçe camiası dik duruşuyla herkese neyin ne olduğunu göstermiştir, yine de gösterecektir. Bizim burada beklentimiz; adil davranış, tarafsız yaklaşımdır. Biz camia olarak her zamanki gibi dik duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz, mücadele vermeye devam edeceğiz." dedi.



