Melih Mahmutoğlu 'Galibiyet serisi yakalamamız gerek'

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Melih Mahmutoğlu, "Maç kontrolümüz altındaydı. Maç içerisinde zorlu zamanlar olabiliyor. Zorlu bir haftaydı. İyi oynamadığımız bir deplasman mağlubiyetiyle buraya geldik. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Galibiyet serisine başlamamız gerekiyor. Takım da bunun farkında. İnşallah bunu yapacağız" dedi.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Melih, "Seyircimizi istiyoruz. Her zaman arkamızda olduklarının bilincindeyiz ama burası coşkulu olduğunda neler olduğunu tüm dünya biliyor. Herkesi kaptan olarak buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.