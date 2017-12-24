  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Melih Mahmutoğlu "Galibiyet serisi yakalamamız gerek"

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Muratbey Uşak maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Melih Mahmutoğlu 'Galibiyet serisi yakalamamız gerek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2017 15:12
Muratbey Uşak karşısında kaydettiği 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, galibiyet serisine başlamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Melih Mahmutoğlu, "Maç kontrolümüz altındaydı. Maç içerisinde zorlu zamanlar olabiliyor. Zorlu bir haftaydı. İyi oynamadığımız bir deplasman mağlubiyetiyle buraya geldik. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Galibiyet serisine başlamamız gerekiyor. Takım da bunun farkında. İnşallah bunu yapacağız" dedi.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Melih, "Seyircimizi istiyoruz. Her zaman arkamızda olduklarının bilincindeyiz ama burası coşkulu olduğunda neler olduğunu tüm dünya biliyor. Herkesi kaptan olarak buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için