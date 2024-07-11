Mehmet Büyükekşi: 'Ligin kalitesi artıyor'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'deki kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.



Kura çekimi sonrası kısa bir açıklama yapan Büyükekşi, şu sözleri kullandı;



"Türkiye Ligi'nin kalitesi her geçen gün artıyor. Takımlarımız özel gayret gösteriyorlar. Avrupa kupalarında güzel puanlar aldık ve 9. sıraya yükseldik. İnşallah bu sene daha güzel başarılar alırız. EURO2024'te güzel bir başarı gösterdik. Ülkede büyük bir sevinç yaşattı. Süper Lig'de de aynı şekilde üst düzey bir heyecan ve taraftarları statlarımıza bekliyoruz."





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