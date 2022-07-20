Mehmet Büyükekşi'den VAR ve yabancı hakem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni kurullar ile birlikte toplantı gerçekleştirdi.



Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kadının olduğu yerde saygı öne çıkar. Kurullarımızın her birinde kadın üyeler olmasına dikkat ettik. Ancak tercih sebeplerimiz sadece cinsiyet üzerine değil mesleki tecrübeleri de göz önüne aldık." dedi.



Türk futbolunda güven ortamını sağlamak istediklerini söyleyen Büyükekşi, "Kurullarımızda bulunan başkan ve üyelerin hepsi çok değerli kariyerlere sahipler. Biz kendilerine güveniyoruz. TFF olarak en büyük arzumuz Türk futbolunda en kısa zamanda karşılıklı güven olgusu yaratmak." ifadelerini kullandı.



"VAR ODASINI ZİYARETE AÇACAĞIZ"



"Fair-play'e çok önem veriyoruz. Futbolcularımız, yöneticilerimiz, teknik adamlarımız, seyircilerimiz de bu konuya önem vermeli. Fair-play konusu ana gündem maddemiz olacak." değerlendirmesini yapan Mehmet Büyükekşi, Video Hakem Sistemi için, "TFF, FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde hareket ediyor. VAR odasını teknik direktörlerin, yöneticilerin ve basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Maçın olmadığı günlerde randevu ile davet edeceğiz. VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak biz 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız ve gerekli durumda incelenmesini sağlayacağız." diye konuştu.



"FUTBOLUN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMELİYİZ"



Futboldaki marka değerinin çok düştüğünü belirten Mehmet Büyükekşi, "Ana amacımız marka değerini yükseltmek. Marka değerini yükseltmek için insan inisiyatifini en aza indirmek istiyoruz. Yapay zeka ile hatayı minimuma indirip, hata olsa bile doğal karşılanacak seviyede olmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yayıncı kuruluş ile yola devam edilmesini değerlendiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yayıncı kuruluştan 150 ülkeye satış yapma sözü aldık. İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin liglerinin maçları bütün dünyada verilirken bizimki neden verilmesin. Ancak bunu yaparken tüm paydaşların değerli olması lazım." şeklinde konuştu.



YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI



"Hakemlerimizi hiçbir zaman suçlama yoluna gitmeyeceğiz." sözlerini kullanan Mehmet Büyükekşi, yabancı hakem konusu için, "Prensip olarak yabancı hakemleri sadece ihtiyaç olursa VAR hakemi olarak getirmeyi düşünüyoruz. Eğer UEFA'ya üye ülkeler arasında hakem değişimi gibi bir çalışma olursa bu sürece de uyum sağlayabiliriz" dedi.



"Cuma günü Bolu'da hakemlerimiz kampı başlayacak ve burada hakemlerimize psikoteknik analizler yapılacak." açıklamasını yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerin performansının detaylı bir şekilde ölçülebilmesi için bazı üniversiteler ile görüşmeler yapıyoruz. Kısa süre içinde anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum." sözlerini kullandı.





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