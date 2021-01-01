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McCollum: "Jordan'ın LaMelo'yu övmesi, tavanını belli ediyor!"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'u, takım sahibi Michael Jordan'dan aldığı övgü üzerine takdir etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'u, takım sahibi Michael Jordan'dan aldığı övgü üzerine takdir etti.

McCollum, eski NBA oyuncusu Channing Frye ile 'Full Bodied' isimli podcast'e konuk olarak, şarapları NBA yıldızlarıyla karşılaştırdığı bir tartışma konusunda, LaMelo Ball'u lüks bir 'yeni dünya' şarabına benzetti.

CJ, LaMelo'nun yaşının ötesinde bir oyuncu olduğunu ve NBA'de geleceğin süperstarı olabileceğini söylerken, Hornets'ın sahibi ve NBA efsanesi Jordan'ın kendisinin yeteneği karşısında şaşırmasının, tavanının nasıl bir noktada olduğunu belli ettiğini açıkladı:

"Tavanı çok çok yüksek, çok umut vadediyor. Oyunu size 'vay be' dedirtiyor. Saha görüşü açısından zamanının ötesinde. Mike'ın bile hepimizin düşündüğünden daha iyi olduğunu söylemesi, işinizi doğru yaptığınızı gösterir."

Yılın Çaylağı ödülünün sahibi olan LaMelo, ilk sezonunda 51 maçta forma giyerek, 15.7 sayı, 5.9 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakalamıştı.


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