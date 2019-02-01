Mbaye Diagne'den Kadıköy'de gol sözü

KRAL DIAGNE



GOMIS'I GEÇER

KADIKÖY'DE ATARIM



Diagne'yi aldığımız için çok mutluyuz" dedi

―Mbaye Diagne;

"40 gol atmak istiyorum"



Rizespor ⚽

Başakşehir ⚽⚽

Sivasspor ⚽⚽

Ankaragücü ⚽

Galatasaray ⚽

Alanyaspor ⚽

Akhisarspor ⚽⚽

BB. Erzurum ⚽

Bursaspor ⚽

Yeni Malatya ⚽⚽

Fenerbahçe ⚽⚽

Konyaspor ⚽⚽

Beşiktaş ⚽⚽ pic.twitter.com/TiOGjrIaIA



— Sporx (@sporx) 30 Ocak 2019

Galatasaray devre arasında orta çaplı bir revizyon gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı zayıf yanı olan santrfor bölgesindeki eksikliği de fazlasıyla kapattı. Taraftarın adeta ölüp ölüp dirildiği ocak ayının sonunda Galatasaray yönetimi son anda iki muhteşem hamle gerçekleştirdi. Cimbom; Marcao, Semih Kaya, Emre Taşdemir transferlerinin ardından Kasımpaşa'dan Diagne ile Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu transfer etti. Bu iki transfer sarı-kırmızılı takımı çok farklı bir konuma getirdi. Ağustos ayından bu yana as bir golcüsü bulunmayan ve devre arasında da Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in elinde ikinci yarının ilk iki maçında orijinal santrfor bulunmuyordu.Ankaragücü ve Göztepe maçlarına santrforsuz çıkan Galatasaray artık çift santrforla bile sahaya çıkabilecek. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla ligdeki birçok takımdan fazla gol atıp 20 gole ulaşan ve açık ara gol krallığına koşan Diagne özellikle camiaya çok büyük güven veriyor. Süper Lig şampiyonluğu hedefinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de zirveyi hedefleyen Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou transferlerinin ardından başarıya inanç daha arttı. 2000 yılında yine Fatih Terim önderliğinde UEFA Kupası'nı kazanan Cimbom, 19 yıl sonra aynı kupaya yine göz kırpıyor. Terim taktik ve formasyon anlamında eli çok ama çok güçlenirken dilediği dizilişleri deneyebilecek.Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, hayallerine kavuştuğunu söyledi. Sezonun ilk yarısında 20 gol kaydeden Senegalli futbolcu, geçen sezon Gomis'in 29 golle aldığı "En çok gol atan yabancı futbolcu" unvanını eline geçireceğini söyledi. Gomis'e en az 30 gole ulaşma konusunda söz verdiğini beliren Diagne "Kırka da ulaşabilirim" dedi.Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'ın ofisinde sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Diagne, tecrübeli yöneticiye Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkacağını söyledi. Albayrak, Diagne'den bu konuda söz isterken, yıldız golcü "O maçı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı. Diagne sezonun ilk devresinde de Fenerbahçe'ye iki gol atmıştı.Albayrak ise açıklamasında, "