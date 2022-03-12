"Mbappe, önümüzdeki hafta imzalıyor"

Fransız yıldız Kylian Mbappe her geçen gün Real Madrid forması giymeye yaklaşıyor. İspanyol ekibinin, önümüzdeki hafta yıldız oyuncuyla sözleşme imzalamak istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Mbappe, önümüzdeki hafta imzalıyor'
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12 Mart 2022 13:02
Kylian Mbappe bilmecesi sonunda nihayete eriyor. İspanya'dan gelen iddialara göre; Kylian Mbappe, Real Madrid forması giymeye hiç olmadığı kadar yakın...

25 MİLYON € MAAŞ + İMZA PARASI

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Real Madrid önümüzdeki hafta Mbappe ile resmi sözleşme imzalayacak.

Madrid ekibinin yıllık 25 milyon euro maaştan 6 yıllık bir sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak da 60-80 milyon euro arası bir ücret ödeyeceği ifade edildi.

PARİS'İN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Fransız oyuncunun mevcut kulübü Paris Saint Germain ile sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Mbappe'yi takımda tutmak isteyen Paris ekibinin, yıldız oyuncuya yıllık 50 milyon euro maaş ve 100 milyon euro sadakat bonusu ile 2 yıllık bir teklif yaptığı iddia edildi. Ancak Fransız yıldızın, bu teklife rağmen Madrid'in yolunu tutmaya çok daha yakın olduğu vurgulandı.

Kylian Mbappe, 2017 yılında Monaco'dan Paris Saint Germain'e 145 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.



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