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Maximin'den ortalığı karıştıracak iddialar

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kendisine uygulanmak istenen tedaviyle ilgili açıklamaları gündem olan Allan Saint-Maximin, sosyal medyada bir taraftarın yorumuna yanıt verdi.

calendar 06 Temmuz 2025 02:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Maximin'den ortalığı karıştıracak iddialar
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Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Al Ahli'ye geri dönen Allan Saint Maximin, sosyal medya hesabı üzerinden bir taraftarın mesajını cevapladı.

Allan Saint Maximin, hastalığı döneminde kendisine uygulanmak istenen tedavinin aslında doping olduğunu iddia etmişti.

Fenerbahçe'nin etrafındaki yöntemleri kastettiğini belirten Allan Saint Maximin, "Bir taraftar olarak hislerini anlıyorum ve bu mesajın 'Fenerbahçe hile yaparak kazanıyor' şeklinde anlaşılmasını istemem, bu kesinlikle benim amacım değildi. Ben kulübün etrafındaki "yöntemlerden" bahsediyordum. Kulübe, taraftarlarına ve özellikle de benim neler yaşadığımı gören ve her zaman yanımda olan Acun'a derin bir saygım var" dedi

Yaşanan süreç hakkında konuşan Allan Saint Maximin, "Soruna yanıt olarak, hasta olduğum dönemde, kulübün partner hastanesinden gelen ve kulüp doktorunun denetiminde olduğu söylenen bir sağlık ekibi bana o meşhur enjeksiyonu yapmaya çalıştı" diyerek sözlerine devam etti.

Uygulanmak istenen işlemi kulüp doktorunun değil kendisinin durdurduğunu belirten Allan Saint Maximin, "Söylenenlerin aksine, bu işlemi durduran kesinlikle kulüp doktoru değildi, bendim. O sağlık ekibinin davranışlarının ve yaklaşımının anormal olduğunu hemen hissettim. Bu yüzden, o an resmi olarak işlemi denetleyen kulüp doktoruna ulaşarak, bana uygulanmak istenen maddenin açıkça doğrulanmasını istedim. Tabii ki bunu yapamadı, çünkü korktuğum gibi o madde yasaklıydı" diyerek açıklamalarını tamamladı.
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