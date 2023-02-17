Maxim Beşiktaş'a imza attı

Beşiktaş, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i transfer etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Maxim Beşiktaş'a imza attı
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17 Şubat 2023 01:32
Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Alexandru Maxim'i kadrosuna kattı. Rumen oyuncu sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takımın formasını giyecek.

Tecrübeli oyuncu bugün İstanbul'a gelip Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüp, resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapacak.

Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü'den Alexandru Maxim'i transfer etti. 32 yaşındaki sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takımda forma giyecek.

Rumen oyuncu bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol attı, 10 asist yaptı.

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