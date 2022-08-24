Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı. Futbolcunun yeni adresi ise İsviçre oldu. Meyer, sözleşme imzalamasının ardından da ilk açıklamalarını yaptı.
FENERBAHÇE'DEN MEYER AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
MEYER'İN YENİ ADRESİ LUZERN
Öte yandan Fenerbahçe'de 12 maçta 465 dakika süre alan ve 1 gole imza atan Alman futbolcu, kariyerine İsviçre'de devam edecek. Meyer, FC Luzern ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar süren bir sözleşme imzaladı.
LUZERN'DEN AÇIKLAMA
26 yaşındaki futbolcuyla yapılan sözleşmenin ardından detaylar da belli oldu. Futbolcu bugün antrenmanlara başlayacak. Luzern Sportif Direktörü Remo Meyer yaptığı açıklamada, "Max Meyer, 26 yaşında olmasına rağmen çok fazla deneyime sahip. Kadromuza, ideale yakın bir transfer takviyesi yaptık. Onun özelliklerinden en iyi şekilde faydalanabileceğimize ve Max Meyer'in de kariyerine yeni bir ivme kazandırabileceğimize inandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
MEYER: "SABIRSIZLANIYORUM"
Öte yandan Meyer de açıklama yaptı. Meyer, "Futbol kariyerime yeni bir yön verdim. Remo Meyer ve Mario Frick ile yaptığım görüşmelerde kendimi ve takımı aynı doğrultuda gördüm ve ikna oldum. Yeni takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızla bir araya geleceğimiz anı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.
FENERBAHÇE'DEN MEYER AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
MEYER'İN YENİ ADRESİ LUZERN
Öte yandan Fenerbahçe'de 12 maçta 465 dakika süre alan ve 1 gole imza atan Alman futbolcu, kariyerine İsviçre'de devam edecek. Meyer, FC Luzern ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar süren bir sözleşme imzaladı.
LUZERN'DEN AÇIKLAMA
26 yaşındaki futbolcuyla yapılan sözleşmenin ardından detaylar da belli oldu. Futbolcu bugün antrenmanlara başlayacak. Luzern Sportif Direktörü Remo Meyer yaptığı açıklamada, "Max Meyer, 26 yaşında olmasına rağmen çok fazla deneyime sahip. Kadromuza, ideale yakın bir transfer takviyesi yaptık. Onun özelliklerinden en iyi şekilde faydalanabileceğimize ve Max Meyer'in de kariyerine yeni bir ivme kazandırabileceğimize inandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
MEYER: "SABIRSIZLANIYORUM"
Öte yandan Meyer de açıklama yaptı. Meyer, "Futbol kariyerime yeni bir yön verdim. Remo Meyer ve Mario Frick ile yaptığım görüşmelerde kendimi ve takımı aynı doğrultuda gördüm ve ikna oldum. Yeni takım arkadaşlarım ve taraftarlarımızla bir araya geleceğimiz anı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.
✍️Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer, İsviçre Ligi takımlarından FC Luzern'e imza attı. https://t.co/DhxfkbKNFH pic.twitter.com/nocwAZ6V7c
— Sporx (@sporx) August 24, 2022
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