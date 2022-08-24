✍️Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer, İsviçre Ligi takımlarından FC Luzern'e imza attı. https://t.co/DhxfkbKNFH pic.twitter.com/nocwAZ6V7c



— Sporx (@sporx) August 24, 2022









Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı. Futbolcunun yeni adresi ise İsviçre oldu. Meyer, sözleşme imzalamasının ardından da ilk açıklamalarını yaptı.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada,denildi.Öte yandan Fenerbahçe'de 12 maçta 465 dakika süre alan ve 1 gole imza atan Alman futbolcu, kariyerine İsviçre'de devam edecek. Meyer, FC Luzern ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar süren bir sözleşme imzaladı.26 yaşındaki futbolcuyla yapılan sözleşmenin ardından detaylar da belli oldu. Futbolcu bugün antrenmanlara başlayacak. Luzern Sportif Direktörü Remo Meyer yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Öte yandan Meyer de açıklama yaptı. Meyer,diye konuştu.