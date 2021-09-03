Max Meyer: 'Fenerbahçe'de müthiş duygular yaşayacağım'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer, imzanın ardından Alman basınına duygularını anlattı. [Max Meyer kimdir, TIKLAYIN]
Çok mutlu olduğunu kaydeden Alman oyuncu, "İstanbul'da olduğum için, kramponlarımı Fenerbahçe için bağlayacak olduğum için gerçekten çok mutluyum." dedi.
"MÜTHİŞ DUYGULAR YAŞAYACAĞIM"
Fenerbahçe'de tecrübe kazanacağını belirten Meyer, "Çılgın taraftarları olan, tarihi bir kulüpteyim, müthiş duygular yaşayacağım. Fenerbahçe'deki deneyimlerim için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Köln'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen Meyer, 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Çok mutlu olduğunu kaydeden Alman oyuncu, "İstanbul'da olduğum için, kramponlarımı Fenerbahçe için bağlayacak olduğum için gerçekten çok mutluyum." dedi.
"MÜTHİŞ DUYGULAR YAŞAYACAĞIM"
Fenerbahçe'de tecrübe kazanacağını belirten Meyer, "Çılgın taraftarları olan, tarihi bir kulüpteyim, müthiş duygular yaşayacağım. Fenerbahçe'deki deneyimlerim için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Köln'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen Meyer, 2 yıllık sözleşme imzaladı.