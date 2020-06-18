Max Kruse, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetti

Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Max Kruse, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2020 17:34
Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertli kulüp, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında "Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.  Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır." denildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.
 
Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.
 
Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.
 
Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.
 
Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için