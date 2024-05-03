Mauro Icardi, yapay zekanın favorisi oldu

Yapay Zeka İndeks ortalama puanlarına göre; ligin ikinci yarısında en iyi performans gösteren santrfor Mauro Icardi oldu.



Comparisonator'un verilerine göre; Tangocu yıldız 215 puanla ilk sırada yer aldı. Icardi'yi 209 puanla Edin Dzeko takip etti.



Üçüncü basamakta 188 puanla yer alıyor. Semih Kılıçsoy 184 puanla dördüncü, Piatek ise 166 puanla listenin beşinci sırasında yer aldı.





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