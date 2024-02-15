Mauro Icardi, Sparta Prag'a patlayacak

Son 5 maçta sadece penaltıdan 1 gol atabilen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sparta Prag'a özel hazırlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Sparta Prag'a patlayacak
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15 Şubat 2024 09:23
Sakatlık dönüşü oynadığı son 5 maçta sadece penaltıdan 1 gol atabilen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sparta Prag'a özel hazırlandı.

İdmanlarda ekstra çalışmalar yapan tecrübeli futbolcu, RAMS Park'ta yeniden 'Aşkın Olayım' şarkısını çaldırmayı istiyor.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu (5) olarak öne çıkan tecrübeli oyuncu ile özel olarak görüşen Okan Buruk, güven mesajı verdi. İcardi'nin hedefi, Prag karşısında patlama yapıp yeniden eski formuna dönebilmek.

31 yaşındaki Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol 7 asist kaydetti.



 
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