Mauro Icardi'nin gol atamadığı sadece 3 takım var!

Galatasaray formasıyla iki sezonda toplam 21 farklı takıma rakip olan Arjantinli yıldız, gol portföyüne Pendikspor'u da ekledi. Toplamda 18 ekibi avlayan başarılı santrfor, 2 sezonda ligde 3 kulüp dışında kimseyi boş geçmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'nin gol atamadığı sadece 3 takım var!
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23 Nisan 2024 10:10
Geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk moduna giren İcardi, Galatasaray'ı sahada orkestra şefi gibi yönetiyor.

Kendi yarı sahasında pas istasyonuna katılıp arkadaşlarını yönlendiren Arjantinli, son 5 maçta uçuşa geçti. Ç.Rizespor (1) maçıyla başladığı yükselen grafiğini Kasımpaşa (2), Hatayspor (1), Alanyaspor (1) ve son olarak Pendik (1) önünde sürdüren sarı-kırmızılı oyuncu, gol sayısını 20'ye çıkardı. Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig'de 21 takıma karşı oynayan İcardi, gol portföyüne Pendik'i de ekledi ve böylelikle toplamda 18 kulübün filelerini buldu.

Sadece 3 ekibi (Karagümrük, Konya, Giresun) boş geçen yıldız oyuncu; ilerleyen haftalarda Karagümrük ile Konyaspor'a golünü atma fırsatına sahip.

GOLÜN HER TÜRLÜSÜNÜ ATIYOR

İcardi, gol çeşitlilik bakımından da her türlüsünü atıyor. Rakibini bu sezon ilk kez ceza sahası dışından avlayan yıldız santrfor; açık oyundan, altıpastan, ceza sahası içinden, duran toptan, penaltıdan, kontratak ve kafayla 20 gole ulaştı... 

 
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