Mauro Icardi, Fenerbahçe maçını iple çekiyor

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe maçı için özel hazırlandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Fenerbahçe maçını iple çekiyor
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24 Aralık 2023 12:22
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'ya karşı oynanacak dev derbiyi iple çekiyor. Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra bir süre tedavi gören ve daha sonra da karşılaşmalara iğneyle çıkan Icardi, takımını Fenerbahçe maçında sırtlamak istiyor.

Ligde en son 15. haftadaki Adana Demirspor maçında 1 gol 1 de asist üreten Icardi, Karagümrük ile oynadıkları mücadelede etkisiz bir görüntü çizdi. Takımın sahadaki en büyük kozlarından biri olan yıldız isim, ligde 26 maçta 17 gol, 6 asist kaydetti.

DERBİLERDE 13 GOLÜ VAR

Galatasaray formasıyla dev maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Icardi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le oynanan 10 karşılaşmada 13 gol üretti.

 


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