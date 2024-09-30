Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den flaş paylaşım!
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30 Eylül 2024 17:03
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Icardi, üzerinde Fenerbahçe forması olmasına rağmen tuttuğu takımın Galatasaray olduğunu söyleyen minik bir futbolseveri paylaştı ve, "Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız paylaşımında kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" parçasını da kullandı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 8 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

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