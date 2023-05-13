Mauricio Pochettino, transfer listesini yönetime sundu!

Chelsea ile teknik direktörlük için anlaştığı belirtilen Mauricio Pochettino, yönetime transfer listesini sundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mauricio Pochettino, transfer listesini yönetime sundu!
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13 Mayıs 2023 23:23
Chelsea'de takımın başına Poschettino'nun geçmesi bekleniyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Arjantinli teknik adam alınmasını istediği isimleri yönetime bildirdi.

Haberde Pochettino'nun bir forvet, bir orta saha ve bir de kaleci transferinin yapılmasını talep ettiği belirtildi.

Transfer edilmesini istediği oyuncular arasında Declan Rice, Alexis McAllister, Emilinao Martinez, Victor Osimhen ve Lautaro Martinez var.

Chelsea yönetimi bu 5 oyuncudan 3'ünü yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çabalayacak.

Ayrıca, takımın yıldız ismi Mason Mount ile de sözleşme görüşmelerinin yeniden başlamasını talep ettiği ifade edildi.

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