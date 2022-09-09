Mathias Ross: 'Galatasaray büyük fırsat'

Galatasaray'ın yeni stoperlerinden Mathias Ross, sarı-kırmızılı takıma transferinin ardından açıklamalarda bulundu.



Transferi hakkında konuşan Mathias Ross, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Galatasaray benim için büyük bir fırsat. Galatasaray, Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri. Buraya dair birçok bilgiye sahibim." dedi.



Danimarkalı savunmacı, vatandaşı Victor Nelsson hakkında "Victor Nelsson'a karşı Danimarka'da birçok maça çıktım. Kişisel olarak tanımıyorum ama tanışmak için sabırsızlanıyorum." açıklamasını yaptı.



21 yaşındaki genç savunmacı "Taraftarlarımızla buluşacağım günü bekliyorum. Onların güçlü desteğiyle oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



TRANSFER MALİYETİ



Galatasaray Kulübü, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen'in 4 yıllığına kadroya katıldığını duyurdu.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde 1 milyon 750 bin avro tutarında transfer bedeli ödenecektir." denildi.



Genç futbolcuyla 4 yıllık anlaşıldığı kaydedilerek, "Buna göre her bir futbol sezonu için oyuncuya net 400 bin avro ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.







