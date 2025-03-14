Masuaku yerine sol bek: Liberato Cacace!

İtalyan basınından gelen haberlere göre Beşiktaş, Serie A'da Empoli forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Liberato Cacace ile ilgileniyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
OYUNCUNUN KARİYERİ
Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace, kariyerine Avustralya Ligi'nde başladı. Burada bir süre oynadıktan sonra Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden'in dikkatini çekti ve 2020-21 sezonunda 1.2 milyon euro karşılığında transfer olarak Avrupa futboluna adım attı. Belçika'da bir sezon oynadıktan sonra Empoli'ye 3 milyon euro karşılığında transfer olan Cacace, son dört sezondur İtalya'da top koşturuyor.
OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Empoli ile 24 maça çıkan Cacace, 2 gol 2 asistlik katkı yaptı.
OYUNCUNUN KARİYERİ
Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace, kariyerine Avustralya Ligi'nde başladı. Burada bir süre oynadıktan sonra Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden'in dikkatini çekti ve 2020-21 sezonunda 1.2 milyon euro karşılığında transfer olarak Avrupa futboluna adım attı. Belçika'da bir sezon oynadıktan sonra Empoli'ye 3 milyon euro karşılığında transfer olan Cacace, son dört sezondur İtalya'da top koşturuyor.
OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Empoli ile 24 maça çıkan Cacace, 2 gol 2 asistlik katkı yaptı.