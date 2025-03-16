Masuaku'nun çabaları Beşiktaş'a yetmedi

Beşiktaş'ın Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta hücumda tek sorumluluk alan Arthur Masuaku, yenilgiye engel olamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Masuaku'nun çabaları Beşiktaş'a yetmedi
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16 Mart 2025 11:10
Son güncelleme 16 Mart 2025 11:12
Beşiktaş'ın, 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta, son haftalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan Arthur Masuaku, sahada en çok mücadele eden isimdi. Hücumda gösterdiği tüm çabalara rağmen, takım arkadaşları bir türlü skoru bulamadı.

5 ŞUTUN İKİSİ MASUAKU'DAN

Konyaspor kalesini 26 kez yoklayan siyah-beyazlı ekip, sadece 5 isabetli şutla düşük bir isabet oranı yakaladı. Bu 5 isabetli şutun ikisi Masuaku'dan geldi ancak kaleci Deniz'i geçmeyi başaramadı.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş formasıyla bu sezon 37 maça çıkan deneyimli sol bek, 1 gol 8 asistlik performans sergiledi. 
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