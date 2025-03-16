Masuaku'nun çabaları Beşiktaş'a yetmedi

Beşiktaş'ın, 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta, son haftalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan Arthur Masuaku, sahada en çok mücadele eden isimdi. Hücumda gösterdiği tüm çabalara rağmen, takım arkadaşları bir türlü skoru bulamadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
5 ŞUTUN İKİSİ MASUAKU'DAN
Konyaspor kalesini 26 kez yoklayan siyah-beyazlı ekip, sadece 5 isabetli şutla düşük bir isabet oranı yakaladı. Bu 5 isabetli şutun ikisi Masuaku'dan geldi ancak kaleci Deniz'i geçmeyi başaramadı.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasıyla bu sezon 37 maça çıkan deneyimli sol bek, 1 gol 8 asistlik performans sergiledi.
5 ŞUTUN İKİSİ MASUAKU'DAN
Konyaspor kalesini 26 kez yoklayan siyah-beyazlı ekip, sadece 5 isabetli şutla düşük bir isabet oranı yakaladı. Bu 5 isabetli şutun ikisi Masuaku'dan geldi ancak kaleci Deniz'i geçmeyi başaramadı.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş formasıyla bu sezon 37 maça çıkan deneyimli sol bek, 1 gol 8 asistlik performans sergiledi.