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Martin Skrtel'e VAR'dan kırmızı kart

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında VAR'dan gelen uyarının ardından kırmızı kart gördü.

Kaynak: Sporx.com
Martin Skrtel'e VAR'dan kırmızı kart
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24 Ocak 2019 22:06
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de Martin Skrtel, VAR'dan izlenen pozisyonun ardından kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 68. dakikasında ikili mücadele sırasında rakibine dirsek atan Skrtel, hakem Serkan Tokay tarafından sarı kart gördü.

Ardından pozisyonu VAR ekranlarından izleyen hakem, kartın rengini değiştirdi ve kırmızı kart ile Skrtel'i oyundan attı.

Kırmızı karttan sonra Ersun Yanal, savunmaya hamle yapmak için Andre Ayew'in yerine Sadık Çiftpınar'ı oyuna dahil etti.

Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin hafta sonunda Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Slovak oyuncunun en az 1 maç daha sahalardan uzak kalması ve Göztepe maçında da cezalı olması bekleniyor.

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