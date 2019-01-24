Martin Skrtel'e VAR'dan kırmızı kart

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de Martin Skrtel, VAR'dan izlenen pozisyonun ardından kırmızı kart gördü.Karşılaşmanın 68. dakikasında ikili mücadele sırasında rakibine dirsek atan Skrtel, hakem Serkan Tokay tarafından sarı kart gördü.Ardından pozisyonu VAR ekranlarından izleyen hakem, kartın rengini değiştirdi ve kırmızı kart ile Skrtel'i oyundan attı.Kırmızı karttan sonra Ersun Yanal, savunmaya hamle yapmak için Andre Ayew'in yerine Sadık Çiftpınar'ı oyuna dahil etti.Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin hafta sonunda Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Slovak oyuncunun en az 1 maç daha sahalardan uzak kalması ve Göztepe maçında da cezalı olması bekleniyor.