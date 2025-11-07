Martin Hysky: 'Türk pankartı savaş değil, şaka!'

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Viktoria Plzen'in teknik direktörü Martin Hysky, iyi bir performans sergilediklerini söyledi.



Mesta Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hysky, takımıyla gurur duyduğunu belirtti.



Takımının tüm gücünü kullandığını aktaran Hysky, "Takımım yüzde yüz çok iyi bir maç çıkardı. Ofansif olarak üstün oynadık, yüksek pres sayesinde birçok gol şansı oluşturduk ama son raddede bunları gole çeviremedik. Ederson iyi bir maç çıkardı, bir de direkten dönen topumuz var. Cesur bir performans sergiledik. Taraftarlarımızın iyi bir futbol izlediklerine inanıyorum ve takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Penaltı pozisyonunda hakemin doğru karar verdiğini dile getiren Hysky, şöyle devam etti:Çok üstün bir performans ortaya koyduklarını anlatan Hysky,değerlendirmesinde bulundu.Ev sahibi kulübün medya sorumlusu Vaclav Hanzlik, maç öncesinde açılanpankartına ilişkin teknik direktöre sorulan soruda araya girerek, şu yanıtı verdi: