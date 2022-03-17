Marsilya rövanşı da aldı, çeyrek finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Basel ile Marsilya karşı karşıya geldi.
St. Jakob-Park'ta oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-1 kazandı ve toplamda 4-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 35. dakikada Marsilya'dan Harit penaltı atışından yararlanamadı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Basel, 61. dakikada Dan Ndoye ile öne geçerken 74. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder eşitliği getirdi. 90+3'te Rongier Marsilya'yı öne geçirerek skoru belirleyen isim oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 18 Mart Cuma günü yapılacak.
St. Jakob-Park'ta oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-1 kazandı ve toplamda 4-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 35. dakikada Marsilya'dan Harit penaltı atışından yararlanamadı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Basel, 61. dakikada Dan Ndoye ile öne geçerken 74. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder eşitliği getirdi. 90+3'te Rongier Marsilya'yı öne geçirerek skoru belirleyen isim oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 18 Mart Cuma günü yapılacak.