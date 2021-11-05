UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren maçta Marsilya ile Lazio karşı karşıya geldi. İşte Marsilya - Lazio maçının detayları...



UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın da olduğu grupta Marsilya ile Lazio karşı karşıya geldi.



Fransa'daki Veledrome Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Marsilya'nın gollerini 33. dakikada penaltıdan Milik ve 82. dakikada Payet kaydetti. Lazio'nun golleri ise ilk yarının uzatma dakikalarında Anderson ve 49. dakikada Immobile'den geldi.



Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Marsilya 4, Lazio ise 5 puana yükseldi.



Grupta bir sonraki haftada Marsilya, temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Lazio ise Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak.



UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda puan durumu



Galatasaray - 8

Lazio - 5

Marsilya - 4

Lokomotiv Moskova - 2





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