TUDOR REKOR KIRDI

✅4-1, Reims

⭕ 1-1, Brest

✅2-1, Nantes

✅0-3, Nice

✅1-0, Clermont

✅0-2, Auxerre

✅2-1, Lille



Igor Tudor yönetiminde Fransa Ligi'nde Marsilya'nın ilk 7 haftalık performansı👀 pic.twitter.com/jskKCy8TZz



— Sporx (@sporx) September 10, 2022

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Marsilya, sahasında Lille'i ağırladı. Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Marsilya 2-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Igor Tudor'un ekibine 3 puanı getiren golleri 26. dakikada yeni transfer Alexis Sanchez ve 61. dakikada Samuel Gigot kaydetti. Konuk ekip Lille'in tek golü 12. dakikada Ismaily'den geldi.Marsilya'da Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, Sanchez'in attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.Bu sonucun ardından Marsilya, ligde 7 maç sonunda 19 puana yükseldi ve averajla PSG'nin arkasından ikinci sırada yer aldı. Lille 10 puanda kaldı.7 maç sonunda 19 puana ulaşan Marsilya'da Igor Tudor, kulübün en iyi lig başlangıcını yaparak rekor kırdı. Hırvat teknik adamdan önce bu rekor, 2012/2013 sezonunda 7 maçta 18 puan toplayan Elie Baup'a aitti.Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, sahasında bu kez Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes'i ağırlayacak. Lille, Toulouse'yi konuk edecek.