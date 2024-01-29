Markus Gisdol: ''Her puanın değeri çok büyük''

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, geriye düşmelerine rağmen beraberlik golünü bularak önemli bir puan aldıklarını belirtti.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gisdol, "Bu hava şartlarında oynamak çok zordu. Kısa paslar yapmamız mümkün olmadı. İki takım da uzun top oynamak zorunda kaldı. Böyle bir maçta ilk golü atan takım kazanır ama çok şükür biz beraberliği yakalayacak golü bulduk. Her puanın değeri çok büyük." ifadelerini kullandı.



