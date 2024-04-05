Markus Gisdol: 'Aldığımız 1 puana mutlu olmalıyız'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 0-0 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, "Fırsatları değerlendiremiyorsanız almış olduğunuz bir puanın sonucunda mutlu olmanız gerekiyor." dedi.Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin beklendiği gibi geçtiğini dile getirdi.Özellikle ilk yarıda rakibin uzun toplarla oynadığını aktaran Gisdol,ifadelerini kullandı.Gisdol, hakemin performansını beğenmediğini de belirterek, şunları kaydetti: