NBA'in eski All-Star oyuncularından Shawn Marion, Golden State Warriors forveti Draymond Green'den çok daha iyi bir savunmacı olduğunu söyledi.



'Club 520' isimli podcast'te konuşan Marion, savunma tarafındaki kararlılığı ve çok yönlülüğününe vurgu yaparak, rakip oyuncuları pozisyonlarından bağımsız olarak tüm maç savunabilmesi konusunda Green'den daha iyi olduğunu ileri sürdü:



"Draymond'ın azmini, enerjisini ve yüreğini çok seviyorum ama yine de ondan çok daha iyi bir savunmacı olduğumu düşünüyorum. Bunu söylememin nedeni, point guardları veya herhangi birini savunmak zorunda kaldığımda, bunu bütün maç boyunca yapıyor oluşum.



Bütün maç boyunca adamıma yapışırdım. Çoğu oyuncu bunu yapmaz, bu yüzden her pozisyonda adam değişimi yapmak herkesin işine gelir. Ama ben birini tüm periyot boyunca savunabilirdim.



Çoğu oyuncu tüm maç boyunca tek kişiyi savunmuyor bile. NBA tarihinde bunu yapabilen tek kişi benim."



2000'li yılların ortalarında Suns'ta oynadığı dönemde Marion sık sık ligin en iyi oyuncularından bazılarıyla eşleşmiş ve Jason Kidd, Tony Parker, Kobe Bryant, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki ve Tim Duncan gibi isimlere karşı savunma anlamında çok yönlülüğünü kanıtlamıştı.



