Mario Lemina'dan Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Mario Lemina, Bodo/Glimt maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUNLAR OLABİLİYOR"



Şampiyonlar Ligi'nde her zaman dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Lemina "İlk maç beklemediğimiz bir sonuçtu, Şampiyonlar Ligi'nde bunlar olabiliyor. Dünkü sonuçları da gördünüz, her zaman hazırlıklı olmamız lazım." dedi.



OSIMHEN AÇIKLAMASI



Victor Osimhen'den övgüyle bahseden Lemina "Victor Osimhen'in çok pozitif bir etkisi var. Oynadığım forvetler arasında en iyisi. Kendinden çok şey veriyor ve takıma yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.



"TORREIRA İLE DEFANSIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"



Lucas Torreira ile birlikte başarılı olduklarıyla ilgili gelen yorum üzerine konuşan Lemina "Orta sahada iki tane hırslı oyuncunun olması rakipler adına zor bir durum. Defansın işini kolaylaştırıyoruz, ayrıca aldığımız toplarla hücuma çıkıyoruz." açıklamasını yaptı.



MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI



Dünya Kupası için Nijerya ile play-off oynayacak olmalarının hatırlatılması üzerine Lemina "Gabon Milli Takımı'nda da kendimi göstermek istiyorum. Hem Galatasaray, hem de Gabon adına önemli bir sene olacak." dedi.



"ÖNLEM ALMAYI TERCİH EDERİM"



Lemina son olarak "Arka arkaya maç oynadığımda ağrılar olabiliyor. Bir şey olacağına önlem almayı tercih ederim." açıklamasını yaptı.



