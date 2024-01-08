Marinakis, Yunanistan'daki şiddet olaylarına ateş püskürdü

Son dönemde Yunan sporunda artan şiddet olayları gündemden düşmüyor.



Olympiakos kulübü başkanı Evangelos Marinakis, yaşanan bu şiddet olaylarına karşı ateş püskürdü.



Marinakis yaptığı açıklamada, "Sadece birkaç hafta içinde 11 puanımızı gasp ettiler. Ligin kaderiyle oynadılar. Uzun zamandır her şekilde ve her tonda kınadığımız şeyin sahaya yansıdığını her Yunan taraftar gördü. Spot ışıklarının altında utanmazca şeyler yapıldı. Ne yazık ki Yunan futbolunu çürüten oluşum, futbola uygun bir şekilde alınmıyor. Devlet ve yetkililere çağrı yapıyoruz. Şu andan itibaren suç örgütünün ortadan kalması için çaba göstermeyen herkes, bu suça yardım ediyor demektir ve bu çok açıktır. Artık sözün bittiği yerdeyiz!" dedi.



Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet alabilen Olympiakos, topladığı 32 puanla dördüncü sırada yer alıyor.





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