Marcus Rashford, Barcelona'yı bekliyor!

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da oynayan Marcus Rashford, kısa süre önce takımdan ayrılmak istediğini ifade etmişti.



RASHFORD NE DEMİŞTİ?



Yıldız futbolcu, açıklamasında "Manchester United'dan ayrılmaya ve kariyerimde farklı bir yolculuğa çıkmaya hazırım" sözlerini kullandı.



DÜNYA DEVİ PEŞİNDE



Sports'un haberine göre Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim'den forma şansı bulamayan İngiliz oyuncuyu ara transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona kiralamak istiyor.



SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR



Rashford'un Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.



PERFORMANSI



Bu sezon United formasıyla 24 maçta süre bulan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.