Marcos Rojo'dan Jose Sosa'ya transfer çağrısı!

Futbola başladığı Estudiantes'ten Trabzonsporlu Jose Sosa'ya çağrılar devam ediyor...
Bu kez de Arjantin ekibinin, Manchester United'tan transfer ettiği Marcos Rojo'dan Sosa'ya 'Bize gel' çağrısı geldi.
Sosyal medya hesabından kramponlar ve futbol topları paylaşan Rojo, "Gelirsen bir tanesini sana vereceğim söz" mesajı yolladı.
Bordo - mavili ekibin kaptanı, bu sezon oynadığı 36 karşılaşmada 8 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.
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Bu kez de Arjantin ekibinin, Manchester United'tan transfer ettiği Marcos Rojo'dan Sosa'ya 'Bize gel' çağrısı geldi.
Sosyal medya hesabından kramponlar ve futbol topları paylaşan Rojo, "Gelirsen bir tanesini sana vereceğim söz" mesajı yolladı.
Bordo - mavili ekibin kaptanı, bu sezon oynadığı 36 karşılaşmada 8 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın