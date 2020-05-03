Marcos Rojo'dan Jose Sosa'ya transfer çağrısı!

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'ya futbola başladığı kulüp olan Estudiantes'ten çağrılar sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoï¿½raf; AA
Marcos Rojo'dan Jose Sosa'ya transfer çağrısı!
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03 Mayıs 2020 14:24
Futbola başladığı Estudiantes'ten Trabzonsporlu Jose Sosa'ya çağrılar devam ediyor...

Bu kez de Arjantin ekibinin, Manchester United'tan transfer ettiği Marcos Rojo'dan Sosa'ya 'Bize gel' çağrısı geldi.

Sosyal medya hesabından kramponlar ve futbol topları paylaşan Rojo, "Gelirsen bir tanesini sana vereceğim söz" mesajı yolladı.

Bordo - mavili ekibin kaptanı, bu sezon oynadığı 36 karşılaşmada 8 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

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