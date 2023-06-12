Marc Bartra, İspanya'da paylaşılamıyor

Yüksek maliyetinden dolayı Trabzonspor'un göndermek istediği Marc Bartra'ya 4'ü İspanyol olmak üzere 6 kulübün talip olduğu ifade edildi.
YÜKSEK MAAŞI VAR
Sezon başında Real Betis'ten 1.2 milyon euro bonservis bedeli ile Trabzonspor'a transfer edilen Bartra'nın ise ülkesine dönmenin planlarını yaptığı vurgulandı. Yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret ve 700 bin euro bonuslarla toplam 2.2 milyon euro kazanan Bartra, bu yüksek bedeli nedeniyle bordo-mavililerin uzaklaşmak istediği isimler arasına girdi.
"BETIS'İ ÖZLEDİM"
32 yaşındaki tecrübeli stoperin İspanya'da 2 kulüple görüştüğü bildirirken, Bartra'nın eski takımı Real Betis'e dönmek istediği ifade edildi. İspanya basınına konuşan başarılı futbolcu, "Betis'in bende ayrı bir yeri var. Elbette yeniden oynamak isterim. İspanya'yı ve Betis'i özledim" dediği ifade edildi.
Bartra ile en ciddi ilgilenen takımların, Real Betis ve Girona olduğu ifade edildi.
YÜKSEK MAAŞI VAR
Sezon başında Real Betis'ten 1.2 milyon euro bonservis bedeli ile Trabzonspor'a transfer edilen Bartra'nın ise ülkesine dönmenin planlarını yaptığı vurgulandı. Yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret ve 700 bin euro bonuslarla toplam 2.2 milyon euro kazanan Bartra, bu yüksek bedeli nedeniyle bordo-mavililerin uzaklaşmak istediği isimler arasına girdi.
"BETIS'İ ÖZLEDİM"
32 yaşındaki tecrübeli stoperin İspanya'da 2 kulüple görüştüğü bildirirken, Bartra'nın eski takımı Real Betis'e dönmek istediği ifade edildi. İspanya basınına konuşan başarılı futbolcu, "Betis'in bende ayrı bir yeri var. Elbette yeniden oynamak isterim. İspanya'yı ve Betis'i özledim" dediği ifade edildi.
Bartra ile en ciddi ilgilenen takımların, Real Betis ve Girona olduğu ifade edildi.