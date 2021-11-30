Maradona Kupası'nda Napoli ile Arjantin karşılaşacak!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Arjantin'le maç yapmak istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Maradona Kupası'nda Napoli ile Arjantin karşılaşacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2021 16:32
İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Arjantin'le bir maç yapmak istediklerini açıkladı.

İlk Maradona Kupası adını verecekleri maçı anlatan Laurentiis, "Arjantin'le bir maç yapmak ve bu maça ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun için Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Arjantin Büyükelçisi ile birlikte çalışıyoruz. Napoli - Arjantin maçına "İlk Maradona Kupası" diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalya Ligi Serie A'da sezon, 22 Mayıs'ta sona erecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.