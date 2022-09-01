MANU Antony'i resmen açıkladı!

Brezilyalı kanat oyuncusu Antony, resmen Manchester United ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MANU Antony'i resmen açıkladı!
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01 Eylül 2022 15:27
Premier Lig devi Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester ekibi, 95 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirdi.

Profesyonel kariyerine, 2018'de ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Antony, 3 sezon forma giydiği Ajax'ta 82 maça çıktı ve 25 gol attı.

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