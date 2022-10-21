Maniz haftayı farklı galibiyetle açtı

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Mainz, sahasında Köln'ü ağırladı.



MEWA Arena 'da oynanan karşılaşmayı Mainz 5-0 kazanarak haftayı farklı galibiyetle açtı.



Mainz 11. dakikada Ingvartsen'in penaltısıyla gol perdesini açarken 27'de Kilian kırmızı kart görerek Köln'ü 10 kişi bıraktı, bu dakikadan sonra deyim yerindeyse Mainz'in şovu başladı. 35'te Kohr ve 40'ta Stach'ın peş peşe golleri ilk yarının 3-0 Mainz'in üstünlüğüyle bittiğini ilan etti.



İkinci yarıda da gollerine devam eden Mainz, 73'te Aaron Martin ile 83'te Onisowo'nun golleriyle skoru 5-0 yaptı ve mücadele sona erdi.



Bu sonuçla Mainz puanını 18'e yükseltirken Köln ise 16 puanda kaldı.





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