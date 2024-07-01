Manisa FK'nın genç oyuncusuna Sivasspor talip oldu

Yeni sezona hazırlanan 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Arda Çolak'a Süper Lig ekibi talip oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'nın genç oyuncusuna Sivasspor talip oldu
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01 Temmuz 2024 13:54
Yeni sezona hazırlanan 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Arda Çolak'a Süper Lig'den talip çıktı.

Geçen sezonu 2'nci Lig ekibi Somaspor'da kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki forvet için Sivasspor devreye girdi.

Sivasspor yönetiminin Manisa FK ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar 1 sene daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu hatırı sayılır bir bedelle göndermeyi hedefliyor. Somaspor'da 30 lig maçına çıkan Arda 7 kez fileleri sarstı.

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