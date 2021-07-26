Manisa FK, Juventus'tan istiyor: Lungoyi

Manisa FK, Juventus U23 takımından 23 yaşındaki İsveçli forvet arkası Christopher Lungoyi'yi radarına aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Twitter
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Manisa FK, Juventus'tan istiyor: Lungoyi
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26 Temmuz 2021 15:02
Manisa Futbol Kulübü, forvet arkası pozisyonu için rotasına İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Çizme'de Juventus U23 takımında forma giyen 21 yaşındaki İsveçli Christopher Lungoyi'yi radarına aldı. Manisalı kurmayların genç oyuncu için İtalyan kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor. İtalyan ekibinin transfer ettiği genç hücum oyuncusu geçen sezon İsviçre kulübü Lugano'da kiralık olarak forma giydi.

SÖZLEŞMESİ 2023'E KADAR

Yeni sezon öncesi Christopher Lungoyi'nin Juventus kulübünün A Takım kadrosunda yer bulmasının zor olması Manisa FK'nın bu transferde elini güçlendiriyor. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitecek hücum oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak için hamle yapması bekleniyor

İsviçre'nin Servette kulübünde yetişen Christopher Lungoyi daha sonra Porto, Lugano ve Juventus kulüplerinde forma giydi. Alt yaş kategorilerinde İsviçre Milli Takım'ında da 13 maçta görev yaptı ve 2 kez

3 GOL ATTI

Genç hücum oyuncusu, İsviçre Süper Lig'inde görev yaptığı 38 maçta 3 gol atıp 3 asist yapma başarısını gösterdi. Manisa Futbol Kulübü'nün genç oyuncuyu kadrosuna katmak kolları sıvadı. 


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