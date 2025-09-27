27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
0-028'
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
1-167'
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-00'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
0-00'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-00'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
0-00'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
1-228'
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Manisa FK, evinde Bodrum FK ile oynayacak

TFF 1. Lig'de Manisa FK, evinde Bodrum FK'yı konuk edecek.

calendar 27 Eylül 2025 14:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK, evinde Bodrum FK ile oynayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde maçlarını kazanan iki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü ve Bodrum Futbol Kulübü pazar günü 8'inci hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt ve misafir tribünü 45 TL olarak belirlendi.

Hafta içinde Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek çıkışa geçen 8 puana sahip 14'üncü Manisa FK'nın teknik direktörü Taner Taşkın zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.

Bodrum FK'nın tecrübeli bir takım olduğunu belirten Taşkın, "Bandırmaspor galibiyeti hepimizi mutlu etti. Moral depoladık ve Bodrum FK maçına yüksek motivasyonla hazırlandık. Bu maçı da taraftarımızın desteği ile kayıpsız geçeceğimize inanıyoruz" dedi. Son maçında evinde Vanspor'u 2-0 yenerek 14 puanla 3'üncü sıraya yerleşen Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer ise, "Galibiyet serimizi sürdürmek adına sahada olacağız. Manisa zor bir deplasman. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip istediğimiz sonuçla evimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
