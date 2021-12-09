Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile İsviçre temsilcisi Young Boys karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki mücadele 1-1 sona erdi.
Manchester United'ın golünü 9. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Young Boys'un golü 42. dakikada Fabian Rieder'dan geldi.
Manchester United'ın kalecisi Tom Heaton, 35 yaşında ilk Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşadı.
Maça yedek ağırlıklı oyuncularla çıkan Manchester United'da Cristiano Ronaldo kadroda yer almadı.
Bu sonucun ardından Manchester United 11 puanla gruptan lider çıktı. Young Boys 5 puanla Avrupa defterini kapattı.
Manchester United'ın golünü 9. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Young Boys'un golü 42. dakikada Fabian Rieder'dan geldi.
Manchester United'ın kalecisi Tom Heaton, 35 yaşında ilk Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşadı.
Maça yedek ağırlıklı oyuncularla çıkan Manchester United'da Cristiano Ronaldo kadroda yer almadı.
Bu sonucun ardından Manchester United 11 puanla gruptan lider çıktı. Young Boys 5 puanla Avrupa defterini kapattı.