Manchester United maçı Galatasaray'ın kasasını doldurdu

Manchester United maçında iki puan kaybeden Galatasaray, kasasını ise doldurdu. UEFA'dan 930 bin euro (29.3 milyon TL) beraberlik ödülü alan sarı-kırmızılı kulüp, 10 bine yakın bilet satışından ise 40 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu.
KASAYA 31 MİLYON EURO GİRDİ
Taraftarlar, fiyatları 900 TL ila 20 bin TL arasında değişen Manchester United maçı biletlerini tamamen tüketmişti. Bir günde 70 milyon TL'ye yakın gelir elde eden Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi sayesinde 31 milyon euro kazandı.
12.4 MİLYON EURO DAHA GELEBİLİR
İkinci tura kalınması halinde 12.4 milyon euro (390.6 milyon TL) daha sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.
KASAYA 31 MİLYON EURO GİRDİ
Taraftarlar, fiyatları 900 TL ila 20 bin TL arasında değişen Manchester United maçı biletlerini tamamen tüketmişti. Bir günde 70 milyon TL'ye yakın gelir elde eden Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi sayesinde 31 milyon euro kazandı.
12.4 MİLYON EURO DAHA GELEBİLİR
İkinci tura kalınması halinde 12.4 milyon euro (390.6 milyon TL) daha sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.