Manchester United, İstanbul'a 7 eksikle geliyor

Manchester United, Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacak isimleri açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United, İstanbul'a 7 eksikle geliyor
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27 Kasım 2023 20:18
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Manchester United'da maç öncesi kadroya alınmayan oyuncuları açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun sakatlıkları sebebiyle, Marcus Rashford'un ise kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacağı belirtildi.

HÖJLUND OYNAYACAK MI?

İngiliz ekibinde sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan Danimarkalı forvet Rasmus Höjlund'un ise kadroda yer almasının beklendiği belirtildi.

Galatasaray - Manchester United maçı, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak.

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