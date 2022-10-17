Kefalet şartlarını yerine getirmediği için yeniden tutuklanan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, mahkemeye çıktı.



GREENWOOD DAVASI ERTELENDİ



İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Greenwood, tecavüze teşebbüs, saldırı, güç ve tehdit edici eylemlerde bulunma iddialarıyla Manchester kentinde mahkeme karşısına çıktı. Dava, kefalet koşullarının yeniden düzenlenebilmesi gerekçesiyle ertelendi.



Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla 30 Ocak'ta tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest bırakılan 21 yaşındaki futbolcu, hakkında devam eden mahkeme süreci nedeniyle tutuklandığı ilk tarihten itibaren Manchester United'ın antrenmanlarına ve maçlara alınmıyor.



YENİDEN TUTUKLANMA SEBEBİ



Greenwood'un, kefalet şartları arasında yer alan eski kız arkadaşıyla iletişime geçmeme maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden tutuklandığı belirtiliyor.





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