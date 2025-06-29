Manchester United'ın yeni hedefi Ivan Toney

Manchester United, transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak istiyor.İngiliz ekibi, Brentford'dun Bryan Mbeumo için 91 milyon euro istemesi nedeniyle alternatif isimlere yöneldi.Bu yaz hücum hattı dışında diğer mevkilere de transfer yapacak Manchester United, Brentford'un Mbeumo için talebinin ardından Ivan Toney'e yöneldi.Fichajes'te yer alan habere göre, Manchester United, Ah Ahli forması giyen Toney'i gündemine aldı.Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Toney'in, Al Ahli ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.Al Ahli'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Ivan Toney, 30 gol attı ve 6 asist yaptı.