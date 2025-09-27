İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, Brentford deplasmanına konuk oldu. Manchester United, Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.Brentford, Igor Thiago'nun 8 ve 20. dakikalarda attığı gollerle Manchester United karşısında 2-0'ı buldu.Manchester United, 26. dakikada Benjamin Sesko'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Sesko, Manchester United'da 7. maçında ilk kez ağları havalandırdı.Maçın ilk yarısı Brentford'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Manchester United, 75. dakikada penaltı kazandı. 76. dakikada bu penaltıyı kullanan Bruno Fernandes, kaleci Kelleher'i geçemedi.Brentford, uzatma dakikalarında Mathias Jensen ile bir gol daha buldu ve Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu.Bu sonucun ardından Manchester United, 6 haftada 3. yenilgisini aldı ve ligde 7 puanda kaldı. Brentford da 7 puana yükseldi.Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Sunderland'i konuk edecek. Brentford, bu kez Manchester City'yi konuk edecek.