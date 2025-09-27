27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
0-028'
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
1-167'
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-00'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
0-00'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-00'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
0-00'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
1-228'
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Manchester United'ın kabusu bitmiyor!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Brentford'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

calendar 27 Eylül 2025 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 16:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United'ın kabusu bitmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, Brentford deplasmanına konuk oldu. Manchester United, Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Brentford, Igor Thiago'nun 8 ve 20. dakikalarda attığı gollerle Manchester United karşısında 2-0'ı buldu.

SESKO'DAN İLK GOL

Manchester United, 26. dakikada Benjamin Sesko'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Sesko, Manchester United'da 7. maçında ilk kez ağları havalandırdı.


Maçın ilk yarısı Brentford'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ!

Manchester United, 75. dakikada penaltı kazandı. 76. dakikada bu penaltıyı kullanan Bruno Fernandes, kaleci Kelleher'i geçemedi.

JENSEN SAHNEDE

Brentford, uzatma dakikalarında Mathias Jensen ile bir gol daha buldu ve Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Manchester United, 6 haftada 3. yenilgisini aldı ve ligde 7 puanda kaldı. Brentford da 7 puana yükseldi.

Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Sunderland'i konuk edecek. Brentford, bu kez Manchester City'yi konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.