Manchester City'nin Denayer planları tutmadı

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Süper Lig'in başlamasına 1 ay kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyon kadronun korunması doğrultusunda Nagatomo ve Donk ile anlaşan Cim Bom'da, son isim olarak Denayer kaldı. Teknik direktör Fatih Terim önceki gün kampta yaptığı açıklamayla yönetime mesaj gönderirken, "İnşallah Denayer de gelir" demişti.Hem Başkan Mustafa Cengiz hem de İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Denayer işini çözüp Fatih hocanın yüzünü güldürmek istiyor. Galatasaraylı yöneticiler, önümüzdeki günlerde tekrar Manchester City ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Daha önce İngiliz kulübüyle görüşen Cim Bom'un kiralama teklifi raddedilmiş, M.City yetkilileri, "Önceliğimiz Denayer'i bonservisiyle satmak, teklifleri değerlendireceğiz" yanıtını vermişti.Ancak aradan geçen 2- 3 haftalık süreçte Manchester City'ye istedikleri düzeyde bir teklifin gelmediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, Ada'ya gidip bir kez daha kiralama önerisini sunacak. Yönetimin en büyük kozu, Denayer'in Galatasaray'dan başka bir yerde oynamak istememesi.Öte yandan Jason Denayer, Cim-Bom'a transferi konusunda son sözünü söyledi. Kulübü Manchester City yetkilileriyle görüşen Belçikalı stoper, "Ya Galatasaray'a gitmeme izin verirsiniz ya da başka takıma gitmem" dedi.