Manchester City'den üst üste 9. galibiyet

İngiltere'de Burnley deplasmanında konuk olan Manchester City son 12 haftada 10. galibiyetini, üst üste 9. zaferini alarak önemli bir seri yakaladı.

Haber; AA
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Manchester City'den üst üste 9. galibiyet
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03 Şubat 2021 23:26
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Burnley'yi 2-0 yendi.

Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 16. sırada başlayan Burnley'ye konuk oldu.

Gabriel Jesus'un 3 ve Sterling'in 38. dakikada attığı gollerle maçı kazanan Manchester City, ligde peş peşe 9. galibiyetini elde etti.

Ligde son 12 haftada 10 galibiyet, 2 beraberlik alan Manchester City, en son 21 Kasım'da Tottenham'a 2-0 kaybetmişti.

Manchester City puanını 47'ye yükseltirken, kendisi gibi bir maç eksiği bulunan Burnley 22 puanda kaldı.



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